Росіяни у зоні ООС застосували заборонені міномети і протитанкові гранатомети, українські військові відповіли вогнем
У неділю, 24 жовтня, російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У напрямку Кам'янки загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.
Поблизу Світлодарська окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети.
У бік Травневого росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новоселівки Другої ворог обстріляв українські позиції із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
24 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
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