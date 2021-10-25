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Росіяни у зоні ООС застосували заборонені міномети і протитанкові гранатомети, українські військові відповіли вогнем

25 жовтня, 2021 понедiлок
07:25
війна з Росією Операція об'єднаних сил

У неділю, 24 жовтня, російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

У напрямку Кам'янки загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.

Поблизу Світлодарська окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети.

У бік Травневого росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоселівки Другої ворог обстріляв українські позиції із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

24 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. 

На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
 


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Операція об'єднаних сил
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