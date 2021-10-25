Росіяни у зоні ООС застосували заборонені міномети і протитанкові гранатомети, українські військові відповіли вогнем

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У напрямку Кам'янки загарбники стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів.



Поблизу Світлодарська окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети.



У бік Травневого росіяни били зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Новоселівки Другої ворог обстріляв українські позиції із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



24 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.

