Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація фіксує збільшення "нелояльності" місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв чия задача є пошук українського підпілля", - пояснили в ЦНС.

Водночас окупанти приділяють значну увагу щодо недопущення поширення в інформаційному просторі будь-якої інформації з критикою президента РФ Володимира Путіна, або яка суперечить так званим завданням СВО.

"Адже за півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі", - додали у повідомленні.