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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни утримують в окупованому Криму понад 100 мешканців через підозру в "нелояльності", - ЦНС

Росіяни утримують в окупованому Криму понад 100 мешканців через підозру в "нелояльності", - ЦНС

19 серпня, 2023 субота
11:00
Війна з Росією Окупанти

Російські загарбники посилюють репресії в тимчасово окупованому Криму. Терористи утримують понад 100 жителів півострова за підозрою у "нелояльності"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація фіксує збільшення "нелояльності" місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв чия задача є пошук українського підпілля", - пояснили в ЦНС.

Водночас окупанти приділяють значну увагу щодо недопущення поширення в інформаційному просторі будь-якої інформації з критикою президента РФ Володимира Путіна, або яка суперечить так званим завданням СВО.

"Адже за півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі", - додали у повідомленні.

  • За два дні у чотирьох містах Криму рашисти обшукали дев’ять будинків членів релігійної організації "Свідки Єгови", яка заборонена у РФ.
Суспільство
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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