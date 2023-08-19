Росіяни утримують в окупованому Криму понад 100 мешканців через підозру в "нелояльності", - ЦНС
Російські загарбники посилюють репресії в тимчасово окупованому Криму. Терористи утримують понад 100 жителів півострова за підозрою у "нелояльності"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація фіксує збільшення "нелояльності" місцевого населення до загарбників. Тому окупанти збільшують кількість поліцаїв чия задача є пошук українського підпілля", - пояснили в ЦНС.
Водночас окупанти приділяють значну увагу щодо недопущення поширення в інформаційному просторі будь-якої інформації з критикою президента РФ Володимира Путіна, або яка суперечить так званим завданням СВО.
"Адже за півтора року повномасштабного вторгнення росіяни не змогли виконати жодного з заявлених пунктів своєї агресії. Навіть вийшло навпаки: ЗСУ стали сильніше, а росіяни вимушені нарощувати темпи мобілізації аби втримати захоплені землі", - додали у повідомленні.
- За два дні у чотирьох містах Криму рашисти обшукали дев’ять будинків членів релігійної організації "Свідки Єгови", яка заборонена у РФ.
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