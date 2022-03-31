Росіяни утримують в полоні 24 посадовці місцевої влади та держустанов, - Офіс президента

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс президента України.



Відомо, що станом на 31 березня російські окупанти викрали та утримують у полоні 24 посадові особи місцевої влади та представників держустанов.

Уточнюються дані стосовно ще двох осіб.

Як повідомляє Суспільне, інформацію надали ЗМІ в Офісі президента на основі даних локальних військових адміністрацій.

"24 — це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це — особи, які ще перебувають у полоні", - заявляє Офіс президента.

Крім того, в ОПУ нагадали, що на Харківщині 26 березня окупанти затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Як відомо, усі ці особи пішли на співпрацю із загарбниками.