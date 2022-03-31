Росіяни утримують в полоні 24 посадовці місцевої влади та держустанов, - Офіс президента
Російські окупанти викрали та утримують у полоні уже 24 посадовці місцевої влади та представників державних установ
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс президента України.
Відомо, що станом на 31 березня російські окупанти викрали та утримують у полоні 24 посадові особи місцевої влади та представників держустанов.
Уточнюються дані стосовно ще двох осіб.
Як повідомляє Суспільне, інформацію надали ЗМІ в Офісі президента на основі даних локальних військових адміністрацій.
"24 — це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це — особи, які ще перебувають у полоні", - заявляє Офіс президента.
Крім того, в ОПУ нагадали, що на Харківщині 26 березня окупанти затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Як відомо, усі ці особи пішли на співпрацю із загарбниками.
- Нагадаємо, що 29 березня Кличко прокоментував викрадення міських посадовців
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