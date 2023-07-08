Росіяни в глибокій обороні на Херсонщині, - Гуменюк
Російські окупанти намагаються утримати облаштовані рубежі у Херсонській області. Вони також намагаються зібрати інформацію, звідки їм чекати підтягування сил
Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Росіяни в глибокій обороні, вони намагаються утримати облаштовані рубежі, враховуючи, що катастрофа, яку вони спричинили, змила перший рубіж оборони. Зараз їх вогневі позиції не захищені, єдиним захистом є мирне населення, за яким вони ховаються, як за живим щитом", - сказала вона.
Гуменюк додала, що окупанти у затопленій місцевості на верхніх поверхах багатоповерхівок розташовувати кулеметні, мінометні розрахунки, щоб вести вогонь.
"Також вони намагаються маневрувати за допомогою човнів для того, щоб розвідати наміри Сил оборони. За минулу добу знищено 30 окупантів, 3 човни, 3 артилерійські великокаліберні гармати, дві одиниці автобронетехніки, один розвідувальний дрон, який долетів аж до Снігурівки. Вони намагаються зібрати інформацію, звідки їм чекати підтягування сил", - підсумувала начальниця пресцентру.
- 2 липня російські війська завдали ударів по одинадцятьох областях України, унаслідок чого 11 людей дістали поранення. Херсонщина зазнала 85 обстрілів, з них 9 було по Херсону. Поранення в області дістали 6 людей.
- У понеділок, 3 липня, росіяни обстріляли Суми. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Загинули дві людини, 19 отримали поранення.
- Російська армія ввечері 3 липня обстріляла селище Кіндійка у Херсонській області, є поранені.
- Уранці 6 липня російські війська відкрили вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області, постраждало шість людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе