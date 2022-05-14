Росіяни в окупованому Мелітополі привласнили завод та кар'єр, - ЗМІ
Російські окупанти захопили завод залізобетонних конструкцій та піщаний кар'єр у Мелітопольському районі Запорізької області
Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.
На заводі окупанти виробляють блоки для ремонту аеродрому та укріплення своїх позицій. Пісок росіяни беруть у Терпенівському кар'єрі. Зараз вони вивозять пісок на завод для виробництва бетонних плит.
Завод і кар'єр були відібрані в підприємців.
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