Росіяни в окупованому Мелітополі привласнили завод та кар'єр, - ЗМІ

Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.

На заводі окупанти виробляють блоки для ремонту аеродрому та укріплення своїх позицій. Пісок росіяни беруть у Терпенівському кар'єрі. Зараз вони вивозять пісок на завод для виробництва бетонних плит.

Завод і кар'єр були відібрані в підприємців.