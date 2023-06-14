Росіяни в змозі виготовляти до 15 танків "Прорив" на місяць, але від влучання протитанкової ракети в нього броня розлазиться по швах, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що темпи виготовлення російського танку "Прорив" компенсуються низькою якістю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни в змозі виготовляти до 15 танків "Прорив" на місяць. Але виявляється, щоб укомплектувати зв'язок і системи управління стрільбою, росіяни використовують некондиційну електроніку. У польових умовах ці системи виходять із ладу. Тому окупанти намагаються стріляти з танків із далеких позицій, так званих закритих позицій", - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, від влучання протитанкової ракети, у російського танка "Прорив" розлазиться броня по швах.
"Командир цього танка має вилазити з башти й зі старої китайської рації керувати процесом, тому що якісний зв'язок у танку не працює. У танковому протистоянні в кого зв'язок кращий, той й виграє. У прямому зіткненні проти будь-яких наших танків у росіян багато шансів програти. Темпи виготовлення цього танка компенсуються низькою якістю. Броня танка розлазиться по швах від влучання протитанкової ракети", - підкреслив Киричевський.
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