Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни в змозі виготовляти до 15 танків "Прорив" на місяць. Але виявляється, щоб укомплектувати зв'язок і системи управління стрільбою, росіяни використовують некондиційну електроніку. У польових умовах ці системи виходять із ладу. Тому окупанти намагаються стріляти з танків із далеких позицій, так званих закритих позицій", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, від влучання протитанкової ракети, у російського танка "Прорив" розлазиться броня по швах.

"Командир цього танка має вилазити з башти й зі старої китайської рації керувати процесом, тому що якісний зв'язок у танку не працює. У танковому протистоянні в кого зв'язок кращий, той й виграє. У прямому зіткненні проти будь-яких наших танків у росіян багато шансів програти. Темпи виготовлення цього танка компенсуються низькою якістю. Броня танка розлазиться по швах від влучання протитанкової ракети", - підкреслив Киричевський.