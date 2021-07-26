Росіяни в зоні ООС задіяли заборонену зброю, постраждали двоє українських військових
У неділю, 25 липня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 11 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
У районі Новозванівки окупанти вели вогонь із озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Кримського ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Нью-Йорка загарбники 4 рази відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Причепилівки росіяни тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Південного окупаційні війська стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
У результаті обстрілів один український військовий зазнав осколкових поранень, ще один - бойового травмування. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан - середньої тяжкості.
На обстріли російських військ бійці ООС відповіли вогнем.
З початку доби 26 липня станом на 7:00 зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Піски противник стріляв із протитанкових ракетних комплексів.
У районі Авдіївки загарбники обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Причепилівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів.
Унаслідок цих обстрілів бойових втрат серед українських захисників не зафіксовано.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.92
Купівля 26.92Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 31.65Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе