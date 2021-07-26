Росіяни в зоні ООС задіяли заборонену зброю, постраждали двоє українських військових

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



У районі Новозванівки окупанти вели вогонь із озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Кримського ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Нью-Йорка загарбники 4 рази відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.



У напрямку Причепилівки росіяни тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Південного окупаційні війська стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.



Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.



У результаті обстрілів один український військовий зазнав осколкових поранень, ще один - бойового травмування. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан - середньої тяжкості.



На обстріли російських військ бійці ООС відповіли вогнем.



З початку доби 26 липня станом на 7:00 зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу населеного пункту Піски противник стріляв із протитанкових ракетних комплексів.



У районі Авдіївки загарбники обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Причепилівки росіяни били з ручних протитанкових гранатометів.



Унаслідок цих обстрілів бойових втрат серед українських захисників не зафіксовано.