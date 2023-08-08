Росіяни вбили 78 працівників ДСНС від початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під час ліквідації наслідків російських атак загинули 78 працівників ДСНС та щонайменше 280 отримали поранення
Про це повідомив речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.
За даними речника ДСНС, від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення.
У медійному майданчику Сил оборони також зазначили, що рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.
"Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки. Станом на ранок 8 серпня рятувальники завершили розбір завалів: відомо про 7 загиблих, серед них є співробітники ДСНС, які першими приїхали на місце події для надання екстреної допомоги потерпілим та ліквідації наслідків руйнувань. Також від російського удару 88 людей отримали поранення, з яких 7 працівників ДСНС та 4 військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе