Росіяни вбили 78 працівників ДСНС від початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомив речник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий на брифінгу в Military Media Center.

За даними речника ДСНС, від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення.

У медійному майданчику Сил оборони також зазначили, що рятувальники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги.

"Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції", - йдеться у повідомленні.