Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
21 березня у Авдіївці російські військові вбили п'ятьох цивільних, близько десяти осіб поранено
Про це повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.
"Сьогодні російська наволоч знов принесла в Авдіївку смерть і руйнування. "Хвальона армія" вбила п'ятьох наших мешканців, близько десяти цивільних поранені. Покидьки проводять "денацифікацію" шкіл і квартир мирного населення, повністю їх знищуючи...", - зазначив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
За його словами, загарбник має намір зрівняти місто Авдіївка з землею.
"Можливо, це у орків комплекс меншовартості? Мовляв, у Росії *опа, у дирі - дно, то треба і українську Авдіївку з землею зрівняти... Не вийде!! Ми все одно переможемо! Все відновимо! Бережіть себе! Все буде Україна!", - наголосив Барабаш.
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