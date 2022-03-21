Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили

Про це повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.



"Сьогодні російська наволоч знов принесла в Авдіївку смерть і руйнування. "Хвальона армія" вбила п'ятьох наших мешканців, близько десяти цивільних поранені. Покидьки проводять "денацифікацію" шкіл і квартир мирного населення, повністю їх знищуючи...", - зазначив керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, загарбник має намір зрівняти місто Авдіївка з землею.

"Можливо, це у орків комплекс меншовартості? Мовляв, у Росії *опа, у дирі - дно, то треба і українську Авдіївку з землею зрівняти... Не вийде!! Ми все одно переможемо! Все відновимо! Бережіть себе! Все буде Україна!", - наголосив Барабаш.



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