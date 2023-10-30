Росіяни вдарили балістикою по Запорізькій області: зруйнували об'єкт соцінфраструктури

Про це повідомив очільник Запорізької області Юрій Малашко.

За його словами, близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо армія РФ застосувала балістику.

"Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.