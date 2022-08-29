Росіяни вдарили касетними боєприпасами по одному з районів Харкова: є поранений

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"З шостої ранку під обстрілом Київський район Харкова. Били "касетниками" у приватному секторі", - написав Терехов.

Згодом про пошкоджені житлові будинки й пораненого 77-річного чоловіка розповів Синєгубов.

Вчора, 28 серпня, близько 20:00 російські окупанти завдали 2 ракетних ударів по центру Харкова. Частково зруйновано адміністративні будівлі в центрі міста. Ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли й населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зруйновані гаражі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей – в Харківському та Богодухівському районах.

"На лінії зіткнення ворог продовжує масовано застосовувати реактивну та ствольну артилерію, танки та бойові машини проти позицій наших захисників. Росіяни ведуть повітряну розвідку за допомогою БпЛА, та точково використовують бойову авіацію. Наші захисники надійно тримають оборону, відкриваючи вогонь у відповідь. Вчора вдень окупанти спробували наступати в районі Світличного, але відступили з втратами", - додав очільник ОВА.

Ввечері у суботу, 27 серпня 2022 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

28 сепрня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Харкова, пошкоджено адміністративну будівлю.

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