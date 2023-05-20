Росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині: постраждали двоє цивільних
У суботу, 20 квітня, росіяни атакували Куп’янськ на Харківщині - травмовано двох цивільних чоловіків
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці",- написав посадовець.
Синєгубов додав, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв м.
- Удень 18 травня російська окупаційна армія завдала удару по селу в Харківській області. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.
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