Росіяни вдарили по Куп’янську на Харківщині: постраждали двоє цивільних

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці",- написав посадовець.

Синєгубов додав, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв м.