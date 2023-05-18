Російська армія влучила у будинок на Харківщині, під завалами може бути людина
Удень 18 травня ворог із території Росії завдав ударів по селі Харківської області. Снаряд поцілив у приватний житловий будинок, під завалами може перебувати людина
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
О 14:55 очільник регіону написав, що ворог завдав ударів і закликав жителів не ігнорувати небезпеку.
Синєгубов пише, що приліт російського снаряда зафіксували у селі Циркуни Харківського району.
Постраждав приватний житловий будинок.
"Під завалами може перебувати людина. На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються", - додав голова ОВА.
Повітряна тривога у Харківській області розпочалася о 14:52 та досі триває.
Остання небезпека у регіону була з 06:52 до 07:32.
- Нагадаємо, уночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу: в кількох областях працювала ППО, вибухи та збиття були на Київщині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Зафіксовано падіння уламків та пожежі.
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