Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 14:55 очільник регіону написав, що ворог завдав ударів і закликав жителів не ігнорувати небезпеку.

Синєгубов пише, що приліт російського снаряда зафіксували у селі Циркуни Харківського району.

Постраждав приватний житловий будинок.

"Під завалами може перебувати людина. На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються", - додав голова ОВА.

Повітряна тривога у Харківській області розпочалася о 14:52 та досі триває.

Остання небезпека у регіону була з 06:52 до 07:32.