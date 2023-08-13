Росіяни вдарили по Торецьку та Сіверську на Донеччині: 2 поранених
У неділю, 13 серпня, російські окупанти атакували з артилерії Торецьк та Сіверськ Донецької області. Унаслідок цього дві жінки отримали осколкові поранення
Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, пише Суспільне.
"У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога", - заявила Руденко.
Вона також зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів і звичаїв війни.
- У п'ятницю, 11 серпня, російські терористи обстріляли Єлизаветівку Мар'їнської громади Донецької області. Унаслідок цього загинула жінка та поранений чоловік
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