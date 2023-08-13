Росіяни вдарили по Торецьку та Сіверську на Донеччині: 2 поранених

Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, пише Суспільне.

"У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога", - заявила Руденко.

Вона також зазначила, що за вказаним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів і звичаїв війни.