Росіяни вдарили по транспортному підприємству в Херсоні: двоє загиблих, четверо поранених
У п'ятницю, 23 червня, російські війська завдали удару по комунальному транспортному підприємству у Херсоні, унаслідок чого загинуло двоє людей, четверо дістали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - написав він.
Унаслідок обстрілу загинули двоє працівників підприємства: 55-річний і 43-річний чоловіки, останнього намагалися врятувати лікарі, однак його травми виявилися надто тяжкими.
Також під час обстрілу було поранено чотирьох колег загиблих. Їх госпіталізували.
- У четвер, 22 червня, росіяни вчергове обстріляли Херсон - четверо людей зазнали поранень, серед них двоє місцевих мешканців та студенти-волонтери з Рівного.
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