Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - написав він.

Унаслідок обстрілу загинули двоє працівників підприємства: 55-річний і 43-річний чоловіки, останнього намагалися врятувати лікарі, однак його травми виявилися надто тяжкими.

Також під час обстрілу було поранено чотирьох колег загиблих. Їх госпіталізували.