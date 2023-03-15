Про це мер Ігор Терехов повідомив у ефірі телемарафону.

Окрім інтернату, постраждав житловий будинок. Терехов наголосив, що підопічних в інтернаті не було, працівники закладу не постраждали. Він також зазначив, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкта, виключно житлові будинки та міська інфраструктура.

"Обстріл був по одному з районів Харкова. Постраждав інтернат, крім цього постраждав житловий будинок. Зараз його обслідують, прибираємо наслідки. Підопічних в інтернаті не було, були працівники інтернату, ніхто не постраждав, зараз руйнації прибираємо. Цей інтернат обслуговував людей з певними життєвими складнощами", - сказав він.

Раніше про вибух у місті розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.