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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, зазнав руйнувань інтернат

15 березня, 2023 середа
11:41
війна з Росією

У середу, 15 березня, росіяни обстріляли Харків, постраждала цивільна інфраструктура міста, руйнацій зазнав інтернат, обійшлося без жертв

Про це мер Ігор Терехов повідомив у ефірі телемарафону.

Окрім інтернату, постраждав житловий будинок. Терехов наголосив, що підопічних в інтернаті не було, працівники закладу не постраждали. Він також зазначив, що в районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкта, виключно житлові будинки та міська інфраструктура. 

"Обстріл був по одному з районів Харкова. Постраждав інтернат, крім цього постраждав житловий будинок. Зараз його обслідують, прибираємо наслідки. Підопічних в інтернаті не було, були працівники інтернату, ніхто не постраждав, зараз руйнації прибираємо. Цей інтернат обслуговував людей з певними життєвими складнощами", - сказав він.

Раніше про вибух у місті розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.

  • У вівторок 14 березня під час роботи в полі на Харківщині на міні підірвався тракторист. Постраждалого ушпиталили з осколковими пораненнями.
Харків
ракетний удар
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