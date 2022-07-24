Росіяни відмовляються підписувати контракти з міноборони РФ, - розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"Якщо перші місяці той же БАРС – "бойовий армійський резерв країни", як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів – то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, відмовляються підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють – вони одразу будуть направлені на нашу територію, для ведення бойових дій", – пояснив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, представник ГУР МО України зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

23 липня ГУР повідомило, що Росія продовжує створення нових армійських батальйонів та корпусів для продовження бойових дій проти України.

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