Росіяни відправлять колаборантку Поклонську послом у Кабо-Верде, - ЗМІ
В РФ не хочуть бачити зрадницю України Наталію Поклонську в наступному скликанні Думи і планують відіслати її в Африку, заявляють російські ЗМІ
Про це розповідають російські ЗМІ, які цитують джерела у Кремлі.
Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "самим найближчим часом". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.
Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.
Російський РБК заявляє, що Наталія Поклонська "через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хочуть бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні так зване керівництво окупованого Криму", цитуючи джерела в Думі та Кремлі.
З українською колаборанткою консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської, сказали два інших близьких до Кремля джерела російського видання.
Республіка Кабо-Верде, куди відправлять Поклонську, - невелика держава в Західній Африці, розташоване в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису за 600 км від материка. Це колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави складала 560 тис. людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.34Продаж 31.75
- Актуальне
- Важливе