Росіяни відправлять колаборантку Поклонську послом у Кабо-Верде, - ЗМІ

Про це розповідають російські ЗМІ, які цитують джерела у Кремлі.



Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "самим найближчим часом". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.



Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.



Російський РБК заявляє, що Наталія Поклонська "через її не цілком системну поведінку і екстравагантні заяви не хочуть бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні так зване керівництво окупованого Криму", цитуючи джерела в Думі та Кремлі.



З українською колаборанткою консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської, сказали два інших близьких до Кремля джерела російського видання.



Республіка Кабо-Верде, куди відправлять Поклонську, - невелика держава в Західній Африці, розташоване в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису за 600 км від материка. Це колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави складала 560 тис. людей.

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