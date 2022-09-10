Росіяни, відправляючи нові підрозділи на Харківщину, роблять їх самогубцями, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", вважає, що Харківський плацдарм це лише початок руйнування ворожих систем управління та забезпечення, у першу чергу саме забезпечення ефективно здійснювати наступальні та оборонні дії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Коли росіяни заявляли про відправлення великої підтримки для окупаційних військ на Харківському плацдармі, то вони знову це виконували за радянською методикою, яка на сьогодні виглядає вже незрозумілою та хаотичною. Бо фактично сьогодні, відправляючи свої підрозділи, вони їх роблять самогубцями, тому що всі шляхи та логістичні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ, відповідно, на марші ці російські сили будуть знищуватися", - прокоментував військовий експерт.
Олександр Коваленко зауважив, що Харківський плацдарм це лише початок руйнування ворожих систем управління та забезпечення, у першу чергу саме забезпечення ефективно здійснювати наступальні та оборонні дії. Тому це буде каскадний обвал оборони противника та наші контрнаступальні дії будуть лише підвищувати свою ефективність з кожним днем.
- 9 вересня окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.
- Також українська розвідка повідомила, що унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 9 вересня українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України.
- Крім того, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що відео колони техніки на нібито Харківському напрямку, оприлюднені сьогодні міноборони РФ, є пропагандистським
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе