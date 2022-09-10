Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли росіяни заявляли про відправлення великої підтримки для окупаційних військ на Харківському плацдармі, то вони знову це виконували за радянською методикою, яка на сьогодні виглядає вже незрозумілою та хаотичною. Бо фактично сьогодні, відправляючи свої підрозділи, вони їх роблять самогубцями, тому що всі шляхи та логістичні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ, відповідно, на марші ці російські сили будуть знищуватися", - прокоментував військовий експерт.

Олександр Коваленко зауважив, що Харківський плацдарм це лише початок руйнування ворожих систем управління та забезпечення, у першу чергу саме забезпечення ефективно здійснювати наступальні та оборонні дії. Тому це буде каскадний обвал оборони противника та наші контрнаступальні дії будуть лише підвищувати свою ефективність з кожним днем.

9 вересня окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.

Також українська розвідка повідомила, що унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 9 вересня українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України.

Крім того, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що відео колони техніки на нібито Харківському напрямку, оприлюднені сьогодні міноборони РФ, є пропагандистським