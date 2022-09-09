Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє", - сказав він.

На думку фахівців-розвідників, так сьогодні "розв'язують питання насамперед іміджево-інформаційне".

"Так довго розповідати про невдачі української армії та відсутність серйозного контрнаступу й отримувати такий серйозний удар – треба виправляти іміджеві втрати", - сказав Юсов.

Читайте також: Війська Росії на Ізюмському напрямку під загрозою оточення. Колонка Сергія Згурця

"Ці колони, які ми бачили, – це насамперед те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зауважив він.

Юсов додав, що це, найімовірніше, просто демонстрація "підтримки" для російського глядача. "Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – (росіяни, - ред.) не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься".

9 вересня окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.

9 вересня українська розвідка повідомила, що унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 9 вересня українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України.