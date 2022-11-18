Про це в Telegram повідомив її чоловік, відомий донецький колаборант Павло Губарєв.



Він зазначив, що за домовленістю зі слідством не може розголошувати деталі справи.



"За останні 8 років на власні очі бачив, як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки та сотні прекрасних людей. Нас Бог милував і цього разу", - написав Губарєв.



Раніше великі російські інформагентства ТАСС і RT писали, що Катерину Губарєву було затримано російськими силовиками 15 листопада у справі про "економічні злочини", а саме розкрадання грошей, які було виділено з російського держбюджету.

16 листопада Павло Губарєв повідомив про зникнення своєї дружини Катерини.

9 листопада окупаційний "заступник голови" Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

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