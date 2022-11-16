Про це повідомив її чоловік, відомий колаборант, один із лідерів проросійських акцій у Донецьку 2014 року Павло Губарєв у своєму Telegram-каналі.

"Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді на зв’язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, — будівля уряду Херсонської області в Генічеську", — написав Губарєв.

Він додав, що спроби додзвонитися голові окупаційної адміністрації Володимирові Сальдо, щоби дізнатися про місцезнаходження Катерини, "поки безрезультатні".

9 листопада окупаційний "заступник голови" Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

15 листопада росЗМІ писали, що співробітники окупаційної адміністрації Нової Каховки залишили місто.

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