На непідконтрольній частині Херсонщини безслідно зникла заступниця голови окупаційної адміністрації
Зникла заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва
Про це повідомив її чоловік, відомий колаборант, один із лідерів проросійських акцій у Донецьку 2014 року Павло Губарєв у своєму Telegram-каналі.
"Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді на зв’язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, — будівля уряду Херсонської області в Генічеську", — написав Губарєв.
Він додав, що спроби додзвонитися голові окупаційної адміністрації Володимирові Сальдо, щоби дізнатися про місцезнаходження Катерини, "поки безрезультатні".
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