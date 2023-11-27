Росіяни використовують колишніх вагнерівців для штурмів на Куп’янському напрямку, - Сирський

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Зазначається, що ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Зокрема, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених, - "Шторм", "Шторм Z" та "Шторм V". Також військові фіксують присутність колишніх так званих вагнерів, які теж долучаються до штурмів.

Проте, за словами Сирського, жодних успіхів на цьому напрямку російські окупанти не мають.

Станом на зараз бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області. На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Активно застосовує бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що з початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру.