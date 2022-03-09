Росіяни використовують паузу для перегрупування і накопичення сил для просування на Київ, Харків і Маріуполь. ЗСУ не дають змогу просуватися противнику, - Арестович

Про це під час брифінгу заявив позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, передає Еспресо.TV.



"Росіяни використовують паузу для перегрупування і накопичення сил для просування на Київ, Харків і Маріуполь. Це їм не вдається", - повідомляє Арестович.

За словами радника Збройні Сили України наносять потужні ракетні артилерійські удари по противнику, не даючи окупантам змоги просуватися.



Ситуацію контролюють військово-політичне керівництво України і командування ЗСУ та інших сил оборони.

"Противник втрачає морально-вольові якості. Знаходиться здебільшо в безпорадному стані, здається нашим військам", - запевняє Арестович.



Він додає, що за інформацією фахівців були виявлені спроби росіян поширювати фото своєї ж розгромленої бойової техніки під виглядом знищеної української техніки.

"Техніку вони знімають та подають фото в такому ракурсі, нібито це несуть втрати ЗСУ", - повідомляє Арестович.

Крім того радник керівника Офісу президента звернув увагу на те, що уряд України докладає величезних зусиль для евакуації мешканців Сум, Чернігова, Харкова, Гостомеля, Бучі, Маріуполя. "Сьогодні вранці частина цих коридорів запрацювала. Звіт буде пізніше відповідно до інформації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - додає Арестович.









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