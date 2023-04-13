Росіяни викрадають документи пенсіонерів з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З Донецької області в Росію вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені окупантами. У Москві поставили завдання вивезти всі справи до кінця літа.

"Водночас це подається, як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для “полегшення евакуації” людей пенсійного віку", - пише ЦНС.