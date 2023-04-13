Росіяни викрадають документи пенсіонерів з тимчасово окупованих територій
Російські злочинці вивозять документацію з пенсійних фондів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З Донецької області в Росію вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені окупантами. У Москві поставили завдання вивезти всі справи до кінця літа.
"Водночас це подається, як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для “полегшення евакуації” людей пенсійного віку", - пише ЦНС.
- 12 квітня повідомлялось, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатома.
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