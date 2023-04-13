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Росіяни викрадають документи пенсіонерів з тимчасово окупованих територій

13 квітня, 2023 четвер
02:29
війна з Росією пенсіонери

Російські злочинці вивозять документацію з пенсійних фондів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З Донецької області в Росію вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені окупантами. У Москві поставили завдання вивезти всі справи до кінця літа.

"Водночас це подається, як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для “полегшення евакуації” людей пенсійного віку", - пише ЦНС.

  • 12 квітня повідомлялось, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників Росатома.
Україна
Росія
російська армія
пенсіонери
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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