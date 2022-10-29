Росіяни вивезли з Чорнобаївки всю техніку

Відповідні фото у твіттері опублікував OSINT-аналітик Тім Ерхарт.

На знимках супутника видно, що на території аеропорту лишилися лише перериті окопи. У них російські загарбники намагалися приховати від ударів ЗСУ свою техніку.

Defence Express пише, що аеродром у Чорнобаївці був важливим командним пунктом для окупантів. Також видання зазначає, що кожен з окопів на знимках розрахований на машину зв'язку чи командно-штабну машину на базі КамАЗа.

За словами видання, ці зміни означають те, що з Чорнобаївки росіяни вивели штаб командування угрупування, а також, імовірно, частину підрозділів, які займались охороною об'єкта.

Британська розвідка 29 жовтня повідомила, що виявила ознаки втечі російських окупантів з Херсону.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb