Росіяни вивезли з Чорнобаївки всю техніку
У мережі опублікували супутникові знимки, на яких видно, що росіяни вивезли з аеродрому в Чорнобаївці, що поблизу Херсона, усю свою техніку
Відповідні фото у твіттері опублікував OSINT-аналітик Тім Ерхарт.
На знимках супутника видно, що на території аеропорту лишилися лише перериті окопи. У них російські загарбники намагалися приховати від ударів ЗСУ свою техніку.
Defence Express пише, що аеродром у Чорнобаївці був важливим командним пунктом для окупантів. Також видання зазначає, що кожен з окопів на знимках розрахований на машину зв'язку чи командно-штабну машину на базі КамАЗа.
За словами видання, ці зміни означають те, що з Чорнобаївки росіяни вивели штаб командування угрупування, а також, імовірно, частину підрозділів, які займались охороною об'єкта.
- Британська розвідка 29 жовтня повідомила, що виявила ознаки втечі російських окупантів з Херсону.
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