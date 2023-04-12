Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій
Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій України. Москва поставила завдання вивезти всі справи до серпня поточного року
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Зокрема з Донеччини до РФ вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені ворогом", - ідеться в повідомленні.
Окупанти пояснюють людям, що це робиться нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на місці, а також для "полегшення евакуації" людей пенсійного віку.
Варто зазначити, що з 1 березня окупанти виплачують пенсії мешканцям ТОТ лише за наявності паспорта РФ.
- Окупанти розглядають сценарій евакуації із ЗАЕС.
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