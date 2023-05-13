Росіяни вкотре обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: серед загиблих та поранених є 15-річні діти
У суботу, 13 травня, окупаційні війська РФ вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
- У четвер, 11 травня, станом на близько 22:00 внаслідок російських обстрілів було поранено 11 людей і вбито одну літню жінку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе