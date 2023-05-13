Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".