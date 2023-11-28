Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Там минулося без загиблих та постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.