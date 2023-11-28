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Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг

28 листопада, 2023 вiвторок
07:52
Війна з Росією Кривий Ріг

У ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, з важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Там минулося без загиблих та постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.

  • Також уночі російські війська завдали удару по житлових будинках Херсона, унаслідок чого постраждав мирний мешканець.
Україна
російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
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