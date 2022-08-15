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Росіяни вночі обстріляли з РСЗВ Нікополь

15 серпня, 2022 понедiлок
06:05
війна з Росією Нікополь

Вночі на 15 серпня окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Гатили з реактивних систем залпового вогню

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав в телеграм.

"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - наголосив він.

Більше інформації наразі невідомо.

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Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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