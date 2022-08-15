Росіяни вночі обстріляли з РСЗВ Нікополь
Вночі на 15 серпня окупаційні війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Гатили з реактивних систем залпового вогню
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав в телеграм.
"З РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - наголосив він.
Більше інформації наразі невідомо.
- Російські війська ввечері 14 серпня обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок дій росіян сталося загоряння сухостою, пошкоджено будинки місцевих і лінію електропередачі.
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