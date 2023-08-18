Росіяни вночі вдарили по Херсонщині: поранена жінка
Російські військові вночі 18 серпня атакували селища Білозерка та Дніпровське Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранена жінка
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, вночі, 18 серпня 2023 року російські військові здійснили масований обстріл селища Білозерка та Дніпровське Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через ворожі обстріли поранення отримала місцева жителька.
Крім цього, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід. Також сталося загоряння даху місцевої церкви.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.
- У середу, 16 серпня, російські терористи вбили 54-річного жителя Херсонської області.
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