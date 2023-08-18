Росіяни вночі вдарили по Херсонщині: поранена жінка

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, вночі, 18 серпня 2023 року російські військові здійснили масований обстріл селища Білозерка та Дніпровське Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ворожі обстріли поранення отримала місцева жителька.

Крім цього, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід. Також сталося загоряння даху місцевої церкви.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.