Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що вночі понад два десятки ворожих снарядів прилетіли в Марганецьку та Червоногригорівську громади. Поранених немає.

"Пошкоджено будинки та лінії електропередачі. Наслідки ще уточнюються", - написав Резніченко.

У ніч на 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ.

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