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Росіяни вночі вдарили по Нікопольщині: пошкоджено лінії електропередачі та будинки

18 січня, 2023 середа
10:28
війна з Росією на фото наслідки обстрілу Нікопольщини

У ніч на 18 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та приватні будинки

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що вночі понад два десятки ворожих снарядів прилетіли в Марганецьку та Червоногригорівську громади. Поранених немає.

"Пошкоджено будинки та лінії електропередачі. Наслідки ще уточнюються", - написав Резніченко.

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