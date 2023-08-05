Росіяни вранці били артилерією по Херсонщині: є поранений і травмовані

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 4 серпня близько 23:00 ворог вчергове обстріляв керованими авіабомбами село Одрадокам'янка Бериславського району. Унаслідок цього двоє місцевих жителів отримали травми.

Наступного дня, 5 серпня, близько 09:19 окупанти здійснили артилерійський обстріл села Велетенське Херсонського району. Осколкові поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Також пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

"За процесуального керівництва Бериславської та Олешківської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.