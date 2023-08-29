Росіяни вранці вдарили по Куп'янську: загинув чоловік, ще один поранений

Про це інформує пресцентр Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, росіяни здійснили обстріл Куп'янська з артилерії близько 8:30. Ворог влучив у територію харчового підприємства. Унаслідок обстрілу, там загинув охоронець.

Крім того, окупанти пошкодили приватний будинок та поранили 67-річного цивільного чоловіка.

Фото: Офіс генпрокурора

26 серпня російські терористи обстріляли кафе у селищі Подоли Куп'янського району Харківської області. Унаслідок цього загинули 2 людини, ще одна отримала поранення.

Також приблизно о 5:00 ранку російські військові знову атакували Куп'янськ, через що пошкоджено багатоквартирний будинок. Минулося, на щастя. без постраждалих.