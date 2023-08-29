Росіяни вранці вдарили по Куп'янську: загинув чоловік, ще один поранений
Уранці вівторка, 29 серпня, російські окупанти атакували місто Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще один отримав поранення
Про це інформує пресцентр Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, росіяни здійснили обстріл Куп'янська з артилерії близько 8:30. Ворог влучив у територію харчового підприємства. Унаслідок обстрілу, там загинув охоронець.
Крім того, окупанти пошкодили приватний будинок та поранили 67-річного цивільного чоловіка.
Фото: Офіс генпрокурораТакож приблизно о 5:00 ранку російські військові знову атакували Куп'янськ, через що пошкоджено багатоквартирний будинок. Минулося, на щастя. без постраждалих.
- 26 серпня російські терористи обстріляли кафе у селищі Подоли Куп'янського району Харківської області. Унаслідок цього загинули 2 людини, ще одна отримала поранення.
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