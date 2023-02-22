Росіяни з мінометів обстріляли сільськогосподарські та житлові будівлі на Сумщині
Вранці 22 лютого російські терористи використали міномети для обстрілу Сумської області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
У період з 11:06 до 11:10 росіяни, ймовірно з міномету 120 мм, обстріляли сільськогосподарські та житлові будівлі в районі населеного пункту Сопич. Також постраждали дороги та подвір'я. Відомо про 8 прильотів.
Обстріляли також населений пункт Бояро-Лежачі. Росіяни били по прикордонню з 12:15 до 12:25. Відомо про 7 приходів.
Про втрати серед місцевого населення інформації немає.
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