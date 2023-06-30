Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 8 обстрілів із мінометів та артилерії. Противник обстріляв Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони, обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 3 обстріли, зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Шалигинська громади, обійшлося без наслідків.

Також вчора, 29 червня, протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи, під обстріл потрапили Краснопільська, Миропільська та Білопільська громади.

У Краснопільській громаді пошкоджено 3 приватні домоволодіння, приватний автомобіль, гараж.

Запорізька область: минулої доби в області загинули двоє цивільних - у Новоданилівці 66-річна жінка, а у Малій Токмачці - 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення.

Ворог хаотично бив по 16 населених пунктах. Вночі Запоріжжя було двічі атаковано із БпЛА, а ракетний удар прийшовся по відкритій території. По Левадному та Новадарівці ворог здійснив 7 обстрілів з РСЗВ.

Також, 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську.

Зруйновано 31 житловий об'єкт.

Дніпропетровщина: вночі агресор цілив по містах та селах Нікопольщини снарядами з важкої артилерії, обійшлося без втрат.

Харківщина: на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове.

Також, ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

У селі Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав легкі поранення.

Також вночі у смт Панютине Лозівського району 13-річний хлопчик знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Дитину госпіталізовано з пораненнями.

Луганщина: противник знову намагався влаштувати штурм у напрямку Білогорівки, але під тиском Сил оборони вимушений був відступити. За минулий день під вогонь з боку росіян потрапило Невське.

За добу противник здійснив 130 обстрілів (611 снарядів).

Донеччина: ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області з "НКРС", "КАБ-250", РСЗВ "Град" та артилерії. Окрім того, ворог завдав авіаударів. Під вогонь окупантів потрапили 9 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка та Костянтинівка.

Пошкоджено 2 житлових будинки та 2 складських приміщення, 2 людей зазнали поранень.

Миколаївщина: вночі силами ППО над Миколаєвом знищено БпЛА типу "Shahed-136". Падінням уламків спричинено займання відкритої території та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована, постраждалих немає.

Вчора вдень ворог також завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади, обійшлося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (434 снаряди), з них по Херсону - 3 артилерійських обстріли, всього це 8 снарядів.

Російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області, в пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклади у Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка. Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків.

Окрім того, окупанти обстріляли Пункт незламності у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості.

Всього через російську агресію 3 людини загинули, 4 дістали поранення.