Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - наголосив він.

Також упродовж 6 жовтня 7 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

5 жовтня на Донеччині росіяни вбили 4 цивільних, поранили 3. У деокупованих містах знайшли тіла ще 10 загиблих.

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