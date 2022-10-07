Росіяни за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини, ще 7 поранили
На Донеччині 6 жовтня росіяни вбили двох цивільних, поранили 7. У Святогірську виявили тіла 7 убитих під час окупації
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - наголосив він.
Також упродовж 6 жовтня 7 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.
- 5 жовтня на Донеччині росіяни вбили 4 цивільних, поранили 3. У деокупованих містах знайшли тіла ще 10 загиблих.
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