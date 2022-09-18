Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків і жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району..." - наголосив він.

Після обіду росіяни чотири рази накрили важкою артилерією та "градами" три громади Нікопольщини: Покровську, Червоногригорівську та Нікопольську.

Також у громадах є руйнування. Їх масштаби з'ясовують. На місці обстрілу працюють рятувальники та поліція.

18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.

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