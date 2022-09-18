Росіяни запустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів: двоє цивільних загинули, ще троє постраждали
На Дніпропетровщині 18 вересня росіяни з артилерії та "градів" обстріляли Нікопольський район, убили двох людей, поранили ще трьох
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків і жінка поранені…Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району..." - наголосив він.
Після обіду росіяни чотири рази накрили важкою артилерією та "градами" три громади Нікопольщини: Покровську, Червоногригорівську та Нікопольську.
Також у громадах є руйнування. Їх масштаби з'ясовують. На місці обстрілу працюють рятувальники та поліція.
- 18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.
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