Росіяни застосували на Запоріжжі хімічні боєприпаси

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин)", - написав він.

За його даними, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Довідка: Хлорпікрин подразнює слизові оболонки. Він викликає сльозотечу, змикання повік, бронхіт та набряк легень. У людини починаються сильні неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Його заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.