Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни застосували на Запоріжжі хімічні боєприпаси

Росіяни застосували на Запоріжжі хімічні боєприпаси

7 серпня, 2023 понедiлок
17:18
Війна з Росією Окупанти

Російська окупаційна армія 6 серпня застосувала в районі Новоданилівки Запорізької області заборонені хімічні боєприпаси

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин)", - написав він.

За його даними, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Довідка: Хлорпікрин подразнює слизові оболонки. Він викликає сльозотечу, змикання повік, бронхіт та набряк легень. У людини починаються сильні неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Його заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

  • 27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Натомість росіяни продовжують застосовувати хімічну зброю. Так, у березні ворог на Донецькому напрямку скинув з безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином.
Новини
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2023 неділя
Викрутить до останньої краплі: дипломат про дії Туреччини щодо РФ
Погода в Україні
5 серпня, 2023 субота
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
Денис Шмигаль
5 серпня, 2023 субота
Уряд оприлюднив зарплати Шмигаля та його заступників
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.87
    Купівля 36.87
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 40.7
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
18:49
Ексклюзив
Укриття у школах
Влада Харкова тисне з вимогою відкривати школи, але в них майже немає бомбосховищ, - депутат міськради
18:32
Новини компаній
На Київщині лікарі “Охматдиту” провели виїзний медогляд дітей
18:26
НАЗК
Обіцяли, але не виконали: НАЗК повернуло п’ять грецьких перевізників до переліку спонсорів війни
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:06
Верховна Рада
У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
18:01
OPINION
Сергій Фурса
Виїзд чоловіків за кордон: депопуляцію вирішить міграція
17:58
На фото: викрадений РФ у Криму Асан Зекеряєв
У Криму загарбники викрали кримського татарина Зекеряєва, його дружину та неповнолітніх дітей
17:55
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Митрополита УПЦ МП Павла Лебідя відпустили з-під варти під заставу в 33 млн грн, - адвокат
17:49
Міністерство оборони
Міноборони виграло арбітраж проти іноземного постачальника захисного спорядження на понад €2,2 млн
17:32
На фото: планшет Samsung у воді
Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді
17:12
Оновлено
У порту Туреччини прогримів вибух
У порту Туреччини прогримів вибух під час завантаження судна зерном
17:08
На фото: ДБР і військком
Військком з колегами на Полтавщині побив підлеглого: ДБР оголосило підозру
17:07
КНДР, Північна Корея
Північнокорейські хакери зламали сайт провідного російського виробника ракет, - Reuters
16:57
Кремінь Тарас
Лінгвоцид в окупації: Кремінь розповів, як росіяни на ТОТ витісняють українську мову з ужитку
16:47
вагітність
Споживання яблук і деяких трав під час вагітності зміцнює здоров'я мозку дитини і наступних поколінь, - дослідження
16:42
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами, - Гуменюк
16:34
Окупанти на ТОТ спонукають українців виїжджати до РФ, а на блокпостах забирають у них гроші та цінності, - Маляр
16:28
Огляд
Shahed 136
Мопед з 40 кг вибухівки: Основні характеристики іранських дронів-камікадзе Shahed 136, які вже майже рік запускає по нас Росія
16:23
Ексклюзив
У порту Туреччини прогримів вибух
Вибух в порту Туреччини вигідний лише одній державі, - експерт Defense Express Рябих
16:16
Ексклюзив
Євген Магда
Між Україною та Польщею відбувається friendly fire: політолог Магда прокоментував останні суперечки між країнами
16:03
OPINION
Орест Сохар
У Саудівській Аравії Китай "злив" Росію
15:58
Федір Веніславський
У Зеленського пояснили, чому не можна забрати мандати у всіх нардепів від забороненої ОПЗЖ
15:48
Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік
15:33
Верховна Рада
У Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення повноважень "слуги" Холодова
15:33
Hubble
Hubble зафіксував "примарного галактичного павича"
15:22
Майдан Незалежності
Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
15:08
На фото: затримання
Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
15:02
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
15:01
Ексклюзив
мости на Чонгар та Геніческ
Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині
14:58
В Україні зріс попит на вживані легківки, - Укравтопром
14:49
Зоря
Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
14:42
Ексклюзив
росія, Китай
Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом
14:35
Білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
14:30
Ексклюзив
Володимир Огризко
Поки армію Росії не зламають в Україні: Огризко прокоментував доцільність проведення самітів щодо завершення війни
14:13
Оновлено
ЄС - Китай
"Допомогли зміцнити міжнародний консенсус": МЗС Китаю про підсумки переговорів щодо України в Джидді
14:05
OPINION
Віктор Трегубов
Єдиний схожий злочин Кремль проти України чинив лише раз
13:53
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
13:45
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
13:43
Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV