Росіяни застосували на Запоріжжі хімічні боєприпаси
Російська окупаційна армія 6 серпня застосувала в районі Новоданилівки Запорізької області заборонені хімічні боєприпаси
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (ймовірно, хлорпікрин)", - написав він.
За його даними, внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.
Довідка: Хлорпікрин подразнює слизові оболонки. Він викликає сльозотечу, змикання повік, бронхіт та набряк легень. У людини починаються сильні неконтрольовані конвульсії м'язів діафрагми. Його заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.
- 27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Натомість росіяни продовжують застосовувати хімічну зброю. Так, у березні ворог на Донецькому напрямку скинув з безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином.
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