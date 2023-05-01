Росіяни завдали авіаудару по Гуляйполю, поранено трьох людей

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що ворог завдав авіаударів близько 11:30. Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Пологівська окружна прокуратура Запорізької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).