Росіяни завдали авіаудару по Гуляйполю, поранено трьох людей
У понеділок, 1 травня, росіяни завдали авіаударів по Гуляйполю, що на Запоріжжі, внаслідок чого троє людей зазнали поранень
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що ворог завдав авіаударів близько 11:30. Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.
Пологівська окружна прокуратура Запорізької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У понеділок, 1 травня, росіяни обстріляли освітній заклад Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Внаслідок обстрілу загинула дитина.
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