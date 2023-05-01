Росіяни обстріляли Чернігівщину, загинула дитина
У понеділок, 1 травня, росіяни обстріляли освітній заклад Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Внаслідок обстрілу загинула дитина
Про це написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Він зазначив, що удар було зафіксовано о 15:37.
В момент удару навчальний заклад не працював, загибла дитина перебувала неподалік. Інформація про потерпілих наразі уточнюється.
- Із початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів.
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