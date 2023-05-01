Про це написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він зазначив, що удар було зафіксовано о 15:37.

В момент удару навчальний заклад не працював, загибла дитина перебувала неподалік. Інформація про потерпілих наразі уточнюється.