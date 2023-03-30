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Росіяни завдали авіаудару по селу на Херсонщині: пошкоджено з десяток обійсть

30 березня, 2023 четвер
11:45
війна з Росією окупанти обстріляли, обстріл

Російська окупаційна армія завдала авіаудару по селу Львове у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого було пошкоджено з десяток обійсть

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ось така вирва лишилася після авіаудару армії РФ. Понівечено близько десятка приватних обійсть", - написав він і показав відео.

Чиновник наголосив, що "прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села".

Постраждалих унаслідок авіаудару немає.

Новини
Україна
Херсонщина
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