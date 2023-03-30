Росіяни завдали авіаудару по селу на Херсонщині: пошкоджено з десяток обійсть
Російська окупаційна армія завдала авіаудару по селу Львове у Бериславському районі Херсонської області, внаслідок чого було пошкоджено з десяток обійсть
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ось така вирва лишилася після авіаудару армії РФ. Понівечено близько десятка приватних обійсть", - написав він і показав відео.
Чиновник наголосив, що "прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села".
Постраждалих унаслідок авіаудару немає.
- 29 березня російські терористи завдали авіаудару по дитсадку в Авдіївці Донецької області.
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