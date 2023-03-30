Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ось така вирва лишилася після авіаудару армії РФ. Понівечено близько десятка приватних обійсть", - написав він і показав відео.

Чиновник наголосив, що "прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села".

Постраждалих унаслідок авіаудару немає.