Росіяни завдали ракетного удару по Чорноморську на Одещині

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв у telegram.

За його словами, у місті пролунав вибух, але ситуація контрольована, жертв немає.

"Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як з усім розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз за можливості не підходьте до вікон, будьте на відстані. Якщо є можливість, спустіться, будь ласка, в бомбосховища", - закликав Гуляєв.

Пізніше він повідомив, що у будинках у місті повилітали вікна.



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