Росіяни вдарили ракетами по Харкову, зафіксовано прильоти у двох районах
У понеділок ввечері, 5 червня, росіяни завдали ударів по Харкову - пролунало декілька вибухів. Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах міста
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, попередньо росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Станом на 23:59 5 червня інформації про постраждалих не надходило. Дані наразі уточнюють, профільні служби працюють на місцях влучань.
Раніше про ракетний удар повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Про декілька вибухів повідомили місцеві жителі.
"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - щонайменше пролунало кілька", - йдеться у повідомленні.
Про обстріл також повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів!" - написав він.
- У понеділок, 5 червня, росіяни вдарили з РСЗВ "Смерч"по Балаклії, що на Харківщині - одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень.
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