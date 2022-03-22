Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, - голова ОВА

Про це у зверненні повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко, передає НВ.



"Після успіхів наших збройних сил у сусідній області противник вирішив обстрілювати нас ракетами. Вранці ворог здійснив удар по населеному пункту нашого району, випустивши 5 ракет. На щастя людських втрат немає", - зазначив Марченко.



Він додав, що Росія наразі намагається дестабілізувати ситуацію у області, поширюючи фейки.

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