Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, - голова ОВА
22 березня російські військові обстріляли п'ятьма ракетами один з населених пунктів в Одеській області
Про це у зверненні повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко, передає НВ.
"Після успіхів наших збройних сил у сусідній області противник вирішив обстрілювати нас ракетами. Вранці ворог здійснив удар по населеному пункту нашого району, випустивши 5 ракет. На щастя людських втрат немає", - зазначив Марченко.
Він додав, що Росія наразі намагається дестабілізувати ситуацію у області, поширюючи фейки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе