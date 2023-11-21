Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкоджено приватні будинки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ракета влучила по відкритій території, її тип встановлюється. Кілька будинків пошкодило вибуховою хвилею.

"Близько 20:43 російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило", - йдеться у повідомленні.