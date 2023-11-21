Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкоджено приватні будинки
У вівторок, 21 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю - обійшлося без жертв, пошкоджено приватні будинки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Ракета влучила по відкритій території, її тип встановлюється. Кілька будинків пошкодило вибуховою хвилею.
"Близько 20:43 російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території. Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило", - йдеться у повідомленні.
- 21 листопада росіяни також обстріляли Одещину ракетами Х-31П, є влучання по портовій інфраструктурі.
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