Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що так звані митці мають намалювати низку стінописів на будинках у містах, які знищили росіяни. Зокрема, йдеться про обличчя військових злочинців.

За даними ЦНС, проєкт фінансується за гранти Кремля, а будинки, які зазнають розмальовування, визначає окупаційна адміністрація.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як солдат і, отже буде нести відповідальність. Руху опору відомий кожен", - наголосили в Центрі нацспротиву.