Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів
На тимчасово окуповані території України прибула партія російських художників, які мають створити серію муралів, що будуть возвеличувати загарбницьку політику Кремля
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що так звані митці мають намалювати низку стінописів на будинках у містах, які знищили росіяни. Зокрема, йдеться про обличчя військових злочинців.
За даними ЦНС, проєкт фінансується за гранти Кремля, а будинки, які зазнають розмальовування, визначає окупаційна адміністрація.
"Центр національного спротиву зауважує, що кожен пропагандист є таким же злочинцем як солдат і, отже буде нести відповідальність. Руху опору відомий кожен", - наголосили в Центрі нацспротиву.
- 1 жовтня російські загарбники зруйнували останній мурал у Маріуполі, який був символом свободи, миру та права на щастя.
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