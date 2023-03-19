Росіяни завезуть на окуповані території гастролерів-лікарів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях з'являться не лише гастролери-лікарі, але й "педагоги".

"Ворог має дефіцит робочої сили на тимчасово окупованих районах й змушений завозити своїх гастролерів. Так, окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 гастролерів, з яких 125 лікарів й 125 медсестер. Зауважимо, що це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає", - пише ЦНС.