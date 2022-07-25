Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо ЗСУ зможуть підірвати всі мости, які тримають логістику ворога на Херсонському плацдармі, то перекидати додаткові частини росіяни не зможуть. Можливо росіяни відмовились атакувати Вуглегірську ТЕС та спробують вийти на Бахмут. Вони стоять перед вибором: куди зосереджувати залишки своїх сил. Якщо вони будуть дотримуватися попередньої стратегії - вони ризикують зазнати фіаско найближчим часом і на Сході, і на Херсонському плацдармі", - зауважив Киричевський.

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