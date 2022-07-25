Росіяни зазнають фіаско найближчим часом, - експерт Defense Express Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни втратили наступальний імпульс на Сході та втрачають потенціал для оборони на Півдні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо ЗСУ зможуть підірвати всі мости, які тримають логістику ворога на Херсонському плацдармі, то перекидати додаткові частини росіяни не зможуть. Можливо росіяни відмовились атакувати Вуглегірську ТЕС та спробують вийти на Бахмут. Вони стоять перед вибором: куди зосереджувати залишки своїх сил. Якщо вони будуть дотримуватися попередньої стратегії - вони ризикують зазнати фіаско найближчим часом і на Сході, і на Херсонському плацдармі", - зауважив Киричевський.
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