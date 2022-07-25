Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України

"Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами", – зазначено в повідомленні.

Згідно з оперативною інформацією станом на 18:00 25 липня, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Зокрема, як зазначають у Генштабі, війська Білорусі продовжують посилено охороняти кордони в районах Брестської та Гомельської областей, що межують з Україною. Також білоруських військових залучають до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

Сіверський напрямок

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ продовжує утримувати окремі підрозділи своїх збройних сил. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля на Сумщині.

Харківський напрямок

Росіяни продовжують гатити з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів області. Також завдали авіаударів біля Прудянки та Петрівки. У підсумку бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

Слов’янський напрямок

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Поблизу Явірського росіяни завдали авіаційного удару. Загарбники намагаються поповнити втрати в живій силі та техніці.

Краматорський напрямок

Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Біля Григорівки і Серебрянки задіяли авіацію. Спроба ворогів просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки виявилася невдалою: окупанти отримали жорстку відсіч українських воїнів і відійшли.

Бахмутський напрямок

Ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Окупанти завдали авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС.

На напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка – Покровське окупанти вели штурмові дії, проте зазнали втрат і відійшли. Натомість у районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Авдіївський, Новопавлівський і Запорізький напрямки

На цих напрямках не зафіксовано активних дій ворогів. Окупанти вели повітряну розвідку за допомогою безпілотників, а в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка завдавали авіаційних ударів.

Південнобузький напрямок

Уздовж лінії зіткнення тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Окупанти активно використовують повітряну розвідку за допомогою безпілотників

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb